気象予報士の穂川果音さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。今週後半のおすすめコーディネートを紹介しました。

【写真を見る】【 穂川果音 】今週の天気は「後半は少しひんやり。昼間も20度を下回る日もあり、ジャケットなどあると安心」と予報 お勧めのショート丈ジャケットコーデを紹介





穂川さんは今週の天気について「今週は、週の前半と後半で気温の傾向が少し変わるよ！」と予報。「後半は少しひんやり。昼間も20度を下回る日もあり、ジャケットなどあると安心。体調など崩さないように気をつけてね。」と呼びかけました。









そこで、少しひんやりする今週後半にお勧めのアイテムとして、ショート丈のジャケットに、ハイウエストのスカートを着用したコーディネートを紹介。









穂川さんは「グラマー体型だとジャケットって着ぶくれしやすいから難しいんだけど、重心を限界まで上げれば、身体の厚みはスッキリ見えるし、ハイウエストで脚長効果でさらに着痩せして見えるのでお気に入りなの」と綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】