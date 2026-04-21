ヒロミ＆松本伊代、“同じ年”のスポーツに初挑戦「夫婦で楽しめる運動発見」 仲良し2ショット披露
タレントの松本伊代（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレント・ヒロミ（61）とピックルボール初挑戦を報告した。
【写真・動画】「初の！ピックルボール！」ラケットを手にニッコリ笑顔のヒロミ＆松本伊代夫妻
松本さんは「初の！ピックルボール！」「#子供から年配の方まで楽しめるスポーツ」と、ラケットを手にした笑顔の夫婦2ショットを投稿。「なんとピックルボールと私達は同じ年！同い年スポーツ！なんか親近感〜」とつづった。
また、「ヒロミさんは上手だったけど、たまたま、私のボールが取れなかったシーン。笑」と、夫婦ならではのほほ笑ましいエピソードを添えて「楽しかったな！」と振り返り、ハッシュタグには「#夫婦で楽しめる運動発見」と添えた。
【写真・動画】「初の！ピックルボール！」ラケットを手にニッコリ笑顔のヒロミ＆松本伊代夫妻
松本さんは「初の！ピックルボール！」「#子供から年配の方まで楽しめるスポーツ」と、ラケットを手にした笑顔の夫婦2ショットを投稿。「なんとピックルボールと私達は同じ年！同い年スポーツ！なんか親近感〜」とつづった。
また、「ヒロミさんは上手だったけど、たまたま、私のボールが取れなかったシーン。笑」と、夫婦ならではのほほ笑ましいエピソードを添えて「楽しかったな！」と振り返り、ハッシュタグには「#夫婦で楽しめる運動発見」と添えた。