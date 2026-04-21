男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。下積み時代の苦労を明かした。

この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。2014年に結成されたグループに、18年から加入した三重県出身の曽野は、下積み時代の苦労として「6畳に7人で生活」と紹介された。

曽野は「それこそ上京してきて。まだ三重県の学校に通っていたので、東京でお仕事するときには寮の方に泊まらせていただいていたんですけれど」と回顧。寮については「人数が多い所で、M！LK以外の研究生たちも一緒に寝ていたんですけれど、本当に6畳一間で、雑魚寝」と振り返った。

「敷布団をウワーっと適当に敷いて、適当に置いてあって、そこに寝るっていう」と続け、「起きたら人の顔がここ（顔の横）にあったりとか。本当ですよ、シングル(布団)の間もないんですよ。シングルの半分ぐらいで寝て」と説明した。

夏は「暑いけどエアコンつけてても冷えなかったりとか。本当に」とも話したが、「まあ住まわせていただけただけありがたかったんですけど」と笑顔を見せた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「さんざん文句言ってて」、澤部佑は「もう遅い！」とツッコミを入れて笑わせた。