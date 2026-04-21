◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が今季初盗塁を決めました。

初回の第1打席、相手の失策で出塁。続くアレックス・コール選手の4球目にスタートを切り、盗塁を成功。今季チーム22試合目で1つめの盗塁となりました。

大谷選手は2024年に54本塁打、59盗塁で「50/50」を達成するなど、直近3年で99盗塁を記録。3年連続20盗塁を超えています。

今季はドジャースに移籍3年目にして、投手としても開幕ローテーション入り。以前の取材では、1年間ローテーションの一員として投げる事に関して、「2022年ぐらいが一番、自分の中ではベストなシーズンだったと思っている」と述べた上で、「やっぱり稼働率も含めて、体のしんどさも含めて、そこはちょっと違うレベルではあったので、 それを今年しっかりとできれば嬉しいですし、そこを達成できるように努めたいなと思っています」と話していました。

エンゼルス時代の2022年は、打者として157試合の出場で打率.273、34本塁打、95打点、11盗塁、OPS.875を記録。投手としては15勝9敗、防御率2.33、219奪三振を記録し、166.0イニングで自身初の規定投球回もクリア。このシーズンの再現となれば、疲労も考えて盗塁は自重しているかもしれません。

大谷選手は第2打席で安打を放ち、昨季から52試合連続出塁を記録。また敬遠を含む2つの四球を記録しました。チームはマックス・マンシー選手やダルトン・ラッシング選手が2本のホームランを放つなど、12-3で快勝となりました。