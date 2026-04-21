ジェフ・ギブス氏がサポートコーチとして越谷アルファーズへ“復帰”「戦う準備は万端です」

越谷アルファーズは4月21日、ジェフ・ギブス氏がサポートコーチとしてチームに再合流することを発表した。

ギブス氏は現役時代、ドイツのチームを経て、2010年にトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）で日本のキャリアをスタート。栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷、越谷でもプレーし、引退後の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」に越谷とサポートコーチ契約を締結した。1月に千葉ジェッツで現役復帰を果たすと、短期契約を結んだ福島ファイヤーボンズでも試合に出場。3月に選手契約解除が発表されていた。

ギブス氏はクラブを通じて「アルファメイトの皆さん、こんにちは。私は日本に戻り、今シーズンの残り5試合に向けてチームに復帰する準備が整いました。次の試合で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。戦う準備は万端です。チームのためにできる限りのことをしてサポートしていきます。GO ALPHAS！」とコメントした。

なお、越谷はB1第33節を終え、18勝37敗で東地区10位。ギブス氏は22日の仙台89ERS戦からベンチ入りし、25日、26日の川崎ブレイブサンダース戦、5月2日、3日のシーホース三河戦までチームに帯同する予定だという。