明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>
※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>
※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>
※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>
※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか
出所：MINKABU PRESS