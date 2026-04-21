○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　ユーロ・消費者信頼感
※米・２０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：令和ＡＨ<296A>，ＯＢシステム<5576>，ディスコ<6146>，正興電<6653>，キヤノンＭＪ<8060>
※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>
※海外企業決算発表：ボーイング，ＩＢＭ，テスラほか

出所：MINKABU PRESS