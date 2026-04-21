山口県岩国市の博物館・岩国徴古（ちょうこ）館に寄贈された資料の中から、豊臣秀吉が有力武将の家臣に与えたユニークな贈り物が見つかった。

金を施した１センチほどのアンズの種らしき粒で、酒宴で酒の肴（さかな）と称して振る舞ったとみられる。「黄金の肴」は派手好きの秀吉が食べ物まで金色にした類例のない資料で、もてなす相手の供にまで心を配る「人たらし」ぶりを示すものとしても注目される。５月１０日まで同館で展示している。

逸品をもらったのは、中国地方を支配した毛利家の一門・吉川家に仕えた武将の今田経忠（生年不詳〜１６２２年）。今田が残した記録などによると、酒宴は１５８６年１月（天正１３年１２月）に開かれた。天下統一を目指す秀吉が、本能寺の変まで敵対していた毛利家を従属させ、一門の実力者・小早川隆景と吉川元長を大坂に呼び寄せたときだ。

記録に「始（はじめ）て御出仕之（の）時」に秀吉から「肴」をもらったとあることから、酒宴は両陣営の顔合わせの場だったとも考えられる。秀吉は隆景と元長をもてなした際、元長の供の今田に馬と巻物を渡した上で肴をプレゼントした。今田は秀吉の弟、秀長からも「腰物」（腰に差す刀や小物）を贈られたと記している。

この「肴」が何だったのかは不明だったが、広島県在住の今田の子孫が２年ほど前、同館に寄贈した資料の中に、紙に幾重にも包まれた種らしき粒が見つかり、紙には「関白（秀吉）様」が大坂で直接くれた「御肴」だと書かれていた。

東京大史料編纂（へんさん）所の村井祐樹准教授（日本中世史）が筆跡などから、今田の自筆と鑑定し、同編纂所の文献にもこの酒宴が大坂城で催された記録があることを確認した。岡山理科大の那須浩郎准教授（考古植物学）が顕微鏡を使って粒の形やサイズなどを精査し、アンズの種の可能性が高いと見立てた。

岩国徴古館の松岡智訓（とものり）副館長は、酒宴が九州平定（１５８７年）の前だったことを踏まえ、「（九州で勢力を誇った）島津家と戦うには毛利一門の軍事力が不可欠だった。手厚くもてなすと同時に、自身の力を見せつけようとしたのではないか」と指摘。「いわゆる酒のつまみだが、食べ物ではなく記念品として渡したのだろう。黄金好きで、肴で酒宴を盛り上げ、気さくに接する人たらしぶりが想像できる」と話す。

村井准教授は「秀吉が食べ物にまで金を塗った例は聞いたことがない。しかも現物がそのまま残っていること自体が衝撃だ。今田も度肝を抜かれたはずで、文化財的価値はとても高い」と評価する。（若林圭輔）