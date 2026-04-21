浜村淳、脳内出血の疑いで手術し再度の手術を勧められるも断ったこと明かす「手術はもうイヤ」
関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が11日、大阪市内で「滝あつし 還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発売パーティー」に出席した。
昭和プロダクションの元社長として、音楽界の裏方として活動してきた谷村淳司氏が、還暦の節目を機に演歌歌手デビュー。浜村は「滝あつし」の芸名の考案やCDタイトル題字で協力した。
車椅子に乗り、お祝いに駆けつけた浜村は、「まぁ、よくもここまで話しをこぎ着けた。昭和プロ時代は誰も思わなかった。小泉純一郎元首相が、『人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、まさか』と言いましたが、実際こういうことがある」とニヤリ。芸名については「最初は『華城ひろし』という名前を考えたけど、本人が気に入らない。皆無責任なのでだんだん、変な方にも言ったが、最終的に本人が『谷村淳司を生かした名前を付けたい』と決まった。滝のように熱いと地方旅館のキャッチフレーズみたいですが頑張って」とエールを送った。
デビュー曲で「目指せ、紅白です」とぶち上げた滝に「どうせ無理ですけど」と毒舌をぶち込みながらも「夢を抱くのは結構。もしかしたら出るかも」と期待を込めた。
気になる自身の体調については「あんまりよくないですね」。3月に検査入院をした際、「脳内出血の疑いで手術した。これで終わりと思ったら、『悪い血が残っている。細い管で吸い出したい』と言われたけど、『手術はもうイヤ』と言って断りました』と明かした。
浜村は昨年10月、大腸がん治療のため、同番組を3週休演したが、11月に復帰した。その後、今年3月7日に検査入院のため休演し、今回は4月4、11日放送分を休んでいた。