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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月21日は、コーヒーの風味を損なわず長時間美味しく飲めるCB Japan（シービージャパン）の「抗菌カフア コーヒーボトル」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

シービージャパン(CB JAPAN) 水筒 グラファイトグレー 420ml 直飲み 真空2層構造 抗菌仕様 カフア コーヒー ボトル QAHWA 2,500円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

コーヒーに特化した水筒がお得に登場。CB Japanの「抗菌カフア コーヒーボトル」が29％オフ！

コーヒーの味と香りを損なわずに美味しく持ち運ぶために作られた、CB Japan（シービージャパン）の「抗菌カフア コーヒーボトル」。

好きな時に、好きな場所で、好きなコーヒーを味わえる水筒が、今なら29％オフの1,000円引きと超特価で購入できるチャンスです。

抗菌仕様でいつでも衛生的。持ちやすいエンボス仕様もGOOD

雑菌の繁殖を防ぐ「外面抗菌仕様」が特長。外面塗装、飲み口、パッキンのすべてに抗菌剤を配合しており、雑菌の繁殖を抑えて清潔に保てます。

真空2層構造に加え、内側に銅メッキ加工を施すことで高い断熱効果を実現。優れた保温＆保冷効果で、6時間後も飲み頃の温度をキープしますよ。

本体は手に馴染みやすいストライプ形状のエンボスデザインを採用。フタの開閉や保持もスムーズです。

香りたつ広口設計の飲み口が魅力。日常使いからビジネスシーンまで使い勝手抜群

飲み口が約53mmと広く、コーヒーカップで飲むときのような豊かな香りが楽しめます。内面はテフロン加工を施し、コーヒーの匂い移りや汚れを防ぎます。

容量は420mlとちょうどよいサイズ感がポイント。180mm（高さ）×67mm（幅）、重さは230gとカバンに入れての持ち運びにも最適です。

落ち着いた大人っぽいカラーで、自宅だけでなくオフィスでも使いやすいですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年4月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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