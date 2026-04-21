

岡山西警察署

検察庁職員らになりすまし、岡山市の高齢女性から現金450万円などをだまし取ったとして岡山市の清掃員の男（44）と同居する無職の女（52）が詐欺の疑いで21日、逮捕されました。

警察によりますと、2人は氏名不詳の人物らと共謀し、2026年4月上旬ごろ、岡山市に住む無職の女性（78）の家に検察庁職員を装った人物が電話をかけ「あなたは犯罪に加担しているので逮捕します」「こちらであなたの現金や口座を管理します」「現金とキャッシュカードを受け取りに行きます」などとうそを言いました。

その後、2人が女性の自宅にタクシーで向かい、検察庁職員の関係者になりすました男が女性から現金450万円とキャッシュカード1枚をだまし取った疑いが持たれています。

不審に思った女性からの通報を受けた警察が捜査していました。

警察の調べに対して男は「現金450万円をだまし取ったことに間違いない。キャッシュカードは知らない」と容疑を一部否認しています。女は「男が受け子をするのではないかということは分かっていた。一緒にいたいからついて行った」と容疑を否認しています。

警察は、匿名流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による犯行も視野に捜査を進めています。