女優の山本美月が２１日、都内で行われたＡＤワークスグループ新ＣＭ発表会に出席。２３年５月に第１子が誕生し、子育てと仕事の両立について語った。

２０年８月に俳優・瀬戸康史と結婚し、現在は１児のママ。現状について「今は、いっぱいいっぱい。自分の好きなものを見失いそうになる。いざ、子どもが大きくなった時に『私、何が好きだったっけ？』ってなるのが怖いので、睡眠時間を削っても自分の好きなことと向き合うようにしています。今はゲームをしています」と飾ることなく、素直な思いを明かした。

もともと、絵を描くことやアニメを見ることなど、多趣味で知られている山本。最近は子どもからも影響を受けているようで「自分もいろんなものが好きなのに、子どもが好きなものも好きになっちゃう。世界が広がって、楽しんでいます。下手したら自分のものより楽しんでいるんじゃないかな」と笑い飛ばした。

１０年後の未来像は「自分らしく両立」と宣言。「４０代になって、子育てが今よりはちょっと落ち着いているかなって思うので、もう少し仕事もできるのかな。自分のことに向き合う時間がもう少しできて両立できたら、と思っています」と夢に描いた。