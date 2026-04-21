雨の日も頼れる親子遊び場！ キッズランドUS「静岡浜松店」

記事ポイント 浜松プラザフレスポ2階に室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」がオープン約30種類以上の遊びをそろえ、セルフ写真館や無料プリクラも楽しめる出入り自由、飲食持ち込み自由で天候を気にせず家族で過ごせる屋内スポット 浜松プラザフレスポ2階に室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」がオープン約30種類以上の遊びをそろえ、セルフ写真館や無料プリクラも楽しめる出入り自由、飲食持ち込み自由で天候を気にせず家族で過ごせる屋内スポット

親子で楽しめる室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」が、静岡県浜松市の浜松プラザフレスポ2階にオープンします。

約30種類以上の遊びを備え、幼児から小学生まで家族みんなで過ごしやすい全天候型の遊び場です。

キッズランドUS「静岡浜松店」





名称：キッズランドUS 静岡浜松店所在地：静岡県浜松市中央区上西町1020 浜松プラザフレスポ2階オープン日：2026年4月17日施設形態：室内遊園地

キッズランドUSは、家族で遊びながらくつろげる屋内型のキッズパークです。

受付後は出入り自由で、飲食物の持ち込みも可能。

保護者の交代にも対応しているため、長時間の滞在でも利用しやすいのが特徴です。

暑い日や寒い日、雨の日、花粉が気になる時期でも、天候を気にせず過ごせるおでかけ先として活用できます。

牧場コーナー





子牛の赤ちゃんにミルクをあげる、お世話ごっこが楽しめるコーナーです。

動物とのふれあいをイメージした遊びを、屋内で気軽に体験できる空間。

ボールプール





宇宙空間のような雰囲気のボールプールには、ボールシャワーなど子どもが夢中になれる仕掛けを用意。

体を動かしながら遊べる定番人気のエリアです。

セルフ写真館





照明設備や撮影用衣装を備えたセルフ写真館では、スマートフォン1台で気軽に記念撮影が楽しめます。

遊びの合間に家族写真を残したいときにも便利なスポットです。

乗りもの





パンダメリーゴーラウンドや、手回しで進む汽車など、ユニークな乗りものが集結。

小さな子どもも楽しみやすいアトラクションのひとつです。

おままごとコーナー





かわいい野菜の収穫体験やお店屋さんごっこを楽しめる、おままごとコーナー。

ごっこ遊びが好きな子どもにぴったりのエリアです。

ゲームコーナー





アーケードゲームは何度でもフリープレイで楽しめます。

親子で一緒に遊びやすく、家族みんなで盛り上がれるコーナーです。

プリクラ





利用条件：1家族につき1回無料

子どもと一緒に撮影できるプリクラを、1家族につき1回無料で利用できます。

来店記念を形に残せるうれしいサービスです。

スーパージャングルジム





巨大ジャングルジムの中には、ライトが光るすべり台やトンネルなど、わくわくする仕掛けがそろいます。

雨の日でもアクティブに遊びたい子どもに注目のエリアです。

カートコーナー





好きなカートを選び、コース内でドライブ気分を楽しめるコーナーです。

乗りもの遊びが好きな子どもに人気を集めそうな内容です。

公園コーナー





ブランコやシーソーなど、公園でおなじみの遊具がそろう公園コーナーも展開。

屋外に行きにくい天候の日でも、室内でのびのび過ごせるのが魅力です。

「キッズランドUS 静岡浜松店」は、遊び場の種類が幅広く、家族の過ごし方に合わせて楽しめる室内スポットです。

出入り自由や飲食持ち込み自由といった利用しやすさもそろい、休日のおでかけ先として活躍してくれそうです。

浜松エリアで天候を気にせず遊べる場所を探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

親子で夢中になる室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズランドUS 静岡浜松店はどこにありますか？

A. 静岡県浜松市中央区上西町1020の浜松プラザフレスポ2階にあります。

買い物とあわせて立ち寄りやすく、屋内施設なので天候に左右されにくいのも魅力です。

Q. どんな遊びが楽しめますか？

A. 牧場コーナー、ボールプール、セルフ写真館、乗りもの、ゲームコーナー、スーパージャングルジム、カートコーナー、公園コーナーなど、約30種類以上の遊びが楽しめます。

Q. 利用しやすいサービスはありますか？

A. 受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代自由といったサービスがあります。

さらにプリクラは1家族につき1回無料で利用でき、記念づくりにもぴったりです。

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