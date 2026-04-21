『地球の歩き方』初の空港＆周辺エリア版が刊行へ 「成田空港とエアポートシティ」2027年2月に
『地球の歩き方』シリーズ初となる“空港と空港都市圏”を一冊にまとめたガイドブック『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』が、2027年2月に出版されることが決まった。成田国際空港株式会社、株式会社gaaboo、株式会社地球の歩き方の3社連携により実現する。
【画像】『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』ビジュアル
成田空港として、滑走路の新増設等を含む「成田空港第2の開港プロジェクト」や「SORATO NRT（ソラト ナリタ）エアポートシティ構想」を推進し、空港や空港周辺の産業・観光・交通・歴史文化などの魅力を発掘、創造していく狙い。ガイドブックの出版を通し、首都圏をはじめ日本全国へ広くプロモーションを展開していく。
『地球の歩き方』として初めて、旅の出発点であり旅人の心をくすぐってやまない「空港」と、「エアポートシティエリア」（千葉県＝成田市／芝山町／多古町／横芝光町／山武市／富里市／香取市／神崎町／栄町、茨城県＝河内町／稲敷市）をまとめて掘り下げる。
書名：『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』
著作：地球の歩き方編集室
予価：2420円（税込）
発売日：2027年2月 全国書店及びオンライン書店にて発売予定
判型：A5変型／320ページ
電子版：あり
発行所：株式会社地球の歩き方
発売元：株式会社Gakken
企画概要
プロローグ…成田空港および空港周辺の基本情報/MAP/交通情報/気候/歴史/文化などの情報を紹介
特集企画…「あなたの旅を支える成田空港のお仕事」「普段は立ち入れない特別な空港内エリア紹介」「成田空港に魅せられた人々の特集」「成田エアポートシティエリアってどんなところ?」など、成田空港とエアポートシティエリアに関連する様々なテーマを多様な切り口で深掘り紹介（※特集企画の内容詳細は、検討段階につき変更となる可能性がございます）
各エリア情報…成田空港と周辺11市町(【千葉県】成田市／芝山町／多古町／横芝光町／山武市／富里市／香取市／神崎町／栄町【茨城県】河内町／稲敷市)について、エリア毎に「交通」「歴史」「文化」「グルメ」「ショッピング」「宿泊」「旅の準備と技術」など詳細に掘り下げて紹介
地域住民、読者、空港利用者等からの口コミ情報…コアな情報を掲載する「地球の歩き方」の特徴を活かし「地元あるある」「成田空港トリビア」など、成田空港内外で募集した口コミを掲載し、ユニークで読み応えのある情報をびっしりと紹介
【画像】『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』ビジュアル
成田空港として、滑走路の新増設等を含む「成田空港第2の開港プロジェクト」や「SORATO NRT（ソラト ナリタ）エアポートシティ構想」を推進し、空港や空港周辺の産業・観光・交通・歴史文化などの魅力を発掘、創造していく狙い。ガイドブックの出版を通し、首都圏をはじめ日本全国へ広くプロモーションを展開していく。
書名：『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』
著作：地球の歩き方編集室
予価：2420円（税込）
発売日：2027年2月 全国書店及びオンライン書店にて発売予定
判型：A5変型／320ページ
電子版：あり
発行所：株式会社地球の歩き方
発売元：株式会社Gakken
企画概要
プロローグ…成田空港および空港周辺の基本情報/MAP/交通情報/気候/歴史/文化などの情報を紹介
特集企画…「あなたの旅を支える成田空港のお仕事」「普段は立ち入れない特別な空港内エリア紹介」「成田空港に魅せられた人々の特集」「成田エアポートシティエリアってどんなところ?」など、成田空港とエアポートシティエリアに関連する様々なテーマを多様な切り口で深掘り紹介（※特集企画の内容詳細は、検討段階につき変更となる可能性がございます）
各エリア情報…成田空港と周辺11市町(【千葉県】成田市／芝山町／多古町／横芝光町／山武市／富里市／香取市／神崎町／栄町【茨城県】河内町／稲敷市)について、エリア毎に「交通」「歴史」「文化」「グルメ」「ショッピング」「宿泊」「旅の準備と技術」など詳細に掘り下げて紹介
地域住民、読者、空港利用者等からの口コミ情報…コアな情報を掲載する「地球の歩き方」の特徴を活かし「地元あるある」「成田空港トリビア」など、成田空港内外で募集した口コミを掲載し、ユニークで読み応えのある情報をびっしりと紹介