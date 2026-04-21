お笑いコンビ、バイきんぐ小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演した。

とろサーモン久保田かずのぶとウエストランド井口浩之が本音で語り合うトークバラエティー。オープニングで井口が「今までいろんな方に来ていただいたんですけど。小峠さんは特殊というか」と紹介すると、小峠は「僕は志願して」と自ら望んで番組に出演したと告白。久保田が「いよいよ志願兵が現れたぞ」と笑うと、「初めてなのよ。『この番組出してください』ってお願いしたのが。今まで1回もない」と打ち明けた。

番組出演を願い出た理由については「今、こんだけお笑いの話を密にできるところってどこなんだろう？って思ったらバッとここが浮かんで」と説明。「聞いてほしいというか、そんな大したことじゃないんだけど」と語った。

番組のセットは特になく、赤と青の照明だけが効いたほの暗いスタジオで久保田と井口が語らうのが常だが、小峠は「すごいよね。この暗さ。合ってんの？この暗さ。過激派の暗さだよ」と早速イジっていた。