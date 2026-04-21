新人歌手の滝あつしが２１日、「還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発表パーティー」を大阪市内で開催した。

滝あつしの芸名をつけたタレントの浜村淳がトークパートに登場。９１歳の浜村は車いすで登場し「お見苦しいところをお見せしまして申し訳ありません」と謝罪。「ちょっと病気がありまして、手術してもらってまだ体が十分ではありませんので、こういう醜い格好をさらけ出しております。お許しをいただきたいと思います」とあいさつした。

囲み取材に応じた浜村は現在の体調について「あんまり良くないですね」とぽつり。昨年１０月、大腸がん治療のためＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜・前８時）を休演。また、今月４日、１１日放送分を休み、１８日に復帰している。浜村は「大腸がんの疑いがあるというだけでお腹のあたりを手術しましたね。それで退院できるかと思いましたら、次に脳内出血の疑いがある。こういう診断がありまして」と、２回目の手術は頭だったことを明かした。

細い管を通して悪い血を除去。ようやく終わりと思っていたそうだが「またお医者様が病室へみえましてね。『悪い血を取り残しました。もう一度手術をやります』と。もう嫌、あんなに嫌なことないですよ。悪い血が残っていようと残っていまいと、もう手術はやらないと言って退院してきたんです」と冗談まじりに告白した。