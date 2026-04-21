【ゴンチャ】「リッチ マンゴープリン」が新登場、まるで飲むマンゴープリンのような味わいの新作メニュー

ゴンチャは、「GO!GO!MANGO!」の第2弾として、“飲むデザート”を楽しむ「リッチ マンゴープリン」を2026年4月27日から販売する。

また、第1弾に続き、「よくばりマンゴーカスタム」として、期間限定トッピングを使用したレギュラーメニューのカスタマイズも紹介する。

【「リッチ マンゴープリン」 販売概要】

◆リッチ マンゴープリン ミルクティー(ICED/M) 670円

◆リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー(ICED/M) 720円

◆リッチ マンゴープリン ジェラッティー(FROZEN/M) 700円

◆リッチ マンゴープリン 100円

販売店舗:国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がある。

発売日:2026年4月27日

カスタマイズ:追加トッピングは2つまで可能。

【「リッチ マンゴープリン」の画像はこちら】

〈オリジナルのマンゴープリンを使用したドリンク〉

ゴンチャでは、「GO!GO!MANGO!」をテーマに、マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーを連続して販売している。第2弾となる今回は、マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめる、デザートのような一杯を用意した。

「リッチ マンゴープリン」には、濃厚な甘みと芳醇な香りの最高級品種「アルフォンソマンゴー」をはじめ2種のマンゴーを使った、ゴンチャオリジナルのマンゴープリンを使用。さらに、濃厚なマンゴーソースを重ね、なめらかな口あたりとマンゴーの甘みで、まるでマンゴースイーツのような味わいに仕立てている。

ベースには、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを採用。すっきりとした風味で、マンゴーの濃厚な味わいを豊かに引き出した。

「ミルクティー」「ジェラッティー」のほか、昨年も好評だったマンゴー×ココナッツの組み合わせを楽しめる「ココナッツミルクティー」をラインアップ。ココナッツの甘い香りと豊かな風味を凝縮させた「ココナッツソース」で、クリーミーでアジアンテイストな味わいを際立てた。

〈「よくばりマンゴーカスタム」〉

マンゴープリンを主役にした第2弾では、“濃厚リッチ”な味わいをより贅沢に楽しめるカスタマイズを提案する。

◆ジューシーマンゴーティー

阿里山ウーロンティー(ICED/L 480円)+リッチ マンゴープリン×2+アロエ(計290円)

◆マンゴーマンゴー トロピカルティー

マンゴー阿里山 ティーエード(ICED/M 570円)+リッチ マンゴープリン(100円)