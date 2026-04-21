仲里依紗、夫・中尾明慶と“13回目の結婚記念日”12歳息子との3ショット公開「パパそっくり」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】女優の仲里依紗が4月21日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の中尾明慶と息子との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳美人女優「みんな笑顔が似てる」結婚13年目の俳優夫＆中1長男と密着
20日の投稿で「13回目の結婚記念日」とつづり、中尾との2ショットを載せていた仲。今回の投稿では「Happy Anniversary！！2026.4.18」とし、中尾とともに過ごした記念日の様子を多数公開。「Happy 13th Anniversary」「BIG LOVE」と書かれたデザートプレートを前に肩を寄せ合う仲と中尾の姿や、大きなかき氷を前に笑顔を見せる息子との3ショットなどが収められている。
この投稿に、ファンからは「トカゲくんパパそっくり」「いい笑顔で素敵」「表情が可愛すぎる」「幸せ溢れてる」「大好きなご夫婦」「みんな笑顔が似てる」などの反響が寄せられている。
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、4月18日に婚姻。同年10月に第1子となる長男が誕生した。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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◆仲里依紗、中尾明慶＆息子との記念日ショット公開
20日の投稿で「13回目の結婚記念日」とつづり、中尾との2ショットを載せていた仲。今回の投稿では「Happy Anniversary！！2026.4.18」とし、中尾とともに過ごした記念日の様子を多数公開。「Happy 13th Anniversary」「BIG LOVE」と書かれたデザートプレートを前に肩を寄せ合う仲と中尾の姿や、大きなかき氷を前に笑顔を見せる息子との3ショットなどが収められている。
◆仲里依紗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トカゲくんパパそっくり」「いい笑顔で素敵」「表情が可愛すぎる」「幸せ溢れてる」「大好きなご夫婦」「みんな笑顔が似てる」などの反響が寄せられている。
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、4月18日に婚姻。同年10月に第1子となる長男が誕生した。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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