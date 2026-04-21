東京の新ランドマーク「東京ミッドタウン日本橋」2027年秋開業 商業、ヒルトン最上級ホテルも進出
【女子旅プレス＝2026/04/21】東京・日本橋に新複合施設「東京ミッドタウン日本橋」が誕生。六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の東京ミッドタウンとなり、2026年9月末に竣工し、2027年秋のグランドオープンを予定している。
【写真】「東京ミッドタウン日本橋」完成イメージ
首都高速道路の地下化に伴い、日本橋川周辺の再開発エリア「日本橋リバーウォーク」が進行中。その第一弾として誕生するのが「東京ミッドタウン日本橋」だ。日本橋川という都心では希少な水辺空間を活かし、川と街が一体となった新たな都市体験を創出する。エリア最大級のフロアプレートを有するオフィス、上質で洗練された商業施設、ヒルトン最上級ラグジュアリーホテル「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」、レジデンス、約1,600人を収容可能なホールを有する都心最大規模のMICE施設などの多様な都市機能を有した大規模ミクストユース開発だ。
なお街区整備にあたり、現在の「COREDO日本橋」は一時閉館し、「東京ミッドタウン日本橋」の商業ゾーンとして生まれ変わる。また「COREDO室町1、COREDO室町2、COREDO室町3、COREDO室町テラス」は、そのコンセプトである「CORE」＋「EDO」（江戸・東京の中心地であり続ける）の世界観を体現し続ける。
地下1階〜3階には、街区のにぎわいの中核を担う商業施設を整備。隣接する日本橋一丁目三井ビルディングとは地上2階・地下1階で接続し、「東京ミッドタウン日本橋」として約20,000平米の一体の商業施設となる。上質かつ洗練された国際都市にふさわしい新たな商業環境を創出していく。
タワーの高層階（39階〜47階）には、ヒルトンの最上級ラグジュアリーブランド「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」が2027年秋に開業予定。全197室の客室に加え、3つのレストラン、ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」、屋内プール、スパ、フィットネスセンター、宴会場、チャペルを備え、世界水準の極上のホスピタリティを提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：
A街区 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
B街区 東京都中央区日本橋一丁目9番2号
C街区 東京都中央区日本橋一丁目5番1号
交通：東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅直結、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅直結
東京メトロ半蔵門線「三越前」駅徒歩3分、JR線「東京」駅徒歩8分
全体竣工：2026年9月末竣工（予定）
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【写真】「東京ミッドタウン日本橋」完成イメージ
◆「東京ミッドタウン日本橋」2027年秋に開業
首都高速道路の地下化に伴い、日本橋川周辺の再開発エリア「日本橋リバーウォーク」が進行中。その第一弾として誕生するのが「東京ミッドタウン日本橋」だ。日本橋川という都心では希少な水辺空間を活かし、川と街が一体となった新たな都市体験を創出する。エリア最大級のフロアプレートを有するオフィス、上質で洗練された商業施設、ヒルトン最上級ラグジュアリーホテル「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」、レジデンス、約1,600人を収容可能なホールを有する都心最大規模のMICE施設などの多様な都市機能を有した大規模ミクストユース開発だ。
なお街区整備にあたり、現在の「COREDO日本橋」は一時閉館し、「東京ミッドタウン日本橋」の商業ゾーンとして生まれ変わる。また「COREDO室町1、COREDO室町2、COREDO室町3、COREDO室町テラス」は、そのコンセプトである「CORE」＋「EDO」（江戸・東京の中心地であり続ける）の世界観を体現し続ける。
◆街区の賑わいの中核となる商業ゾーン
地下1階〜3階には、街区のにぎわいの中核を担う商業施設を整備。隣接する日本橋一丁目三井ビルディングとは地上2階・地下1階で接続し、「東京ミッドタウン日本橋」として約20,000平米の一体の商業施設となる。上質かつ洗練された国際都市にふさわしい新たな商業環境を創出していく。
◆ヒルトンの最上級ブランド「ウォルドーフ・アストリア」進出
タワーの高層階（39階〜47階）には、ヒルトンの最上級ラグジュアリーブランド「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」が2027年秋に開業予定。全197室の客室に加え、3つのレストラン、ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」、屋内プール、スパ、フィットネスセンター、宴会場、チャペルを備え、世界水準の極上のホスピタリティを提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：
A街区 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
B街区 東京都中央区日本橋一丁目9番2号
C街区 東京都中央区日本橋一丁目5番1号
交通：東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅直結、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅直結
東京メトロ半蔵門線「三越前」駅徒歩3分、JR線「東京」駅徒歩8分
全体竣工：2026年9月末竣工（予定）
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