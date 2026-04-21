元AKB48のタレント柏木由紀（34）が21日、TBSラジオ「大島由香里 BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。グループ在籍時のスケジュール事情を語った。

柏木は24年4月にAKB48を卒業。グループを離れて2年がたち、現在の生活について「本当に変わりました。先のスケジュールが分かるのがすっごいうれしくて。AKBって本当に分からないんですよ、スケジュール」と振り返った。

続けて「今日の夜、明日のスケジュールが分かるみたいな」と先の予定が見えない状況だったと明かし、「レッスンの全員が合う時間をギリギリまで調整して。でも先に（日程を）言っちゃうとみんな予定入れちゃうじゃないですか。後から『（レッスンが）なかったじゃないですか！』って言われないように、ギリまで教えないっていう」とスタッフ側の知恵だったと語った。

予定が立てられないため、美容室やネイルも事前予約できず「早く終わりそうな日があったら、前日にホットペッパーとかで遅めの時間空いてたらとか」と告白。「AKBの時はお休みが少なかったから、休むしかできないというか。1日しかないとなるとそれだけとか。久しぶりの休みだと思って考えすぎてなのか、休みの日絶対熱出したりとか」と苦笑し、現在については「今日休みだけどまた何日か後に休みがあるから今日は出かけよう、今日は休もうとか。普通のことではあるんですけど」と充実感をうかがわせた。