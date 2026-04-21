「知らないと正しく読めない」読むのが難しい“江ノ電の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度の自己紹介や挨拶で、地元の地名や最寄り駅が話題にのぼる機会も多い4月。 初対面の人にはなかなか正しく読んでもらえない、独特な響きや歴史を持つ駅名の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「江ノ電の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「漢字は難しくないが読みがわからないから」（50代女性／東京都）、「あまり使わない漢字は読みずらいです。同じ読みの漢字が繋がっているのも難しい」（40代女性／千葉県）、「行く機会も少なくあまり知らないので初見では読めなかった」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「普段は使わない漢字だから」（20代女性／神奈川県）、「初めて見たとき「鵠」の読み方が思い浮かばなかった」（50代男性／神奈川県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「江ノ電の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：腰越／38票2位は、鎌倉市にある「腰越（こしごえ）」駅です。江ノ電が路面電車のように道路上を走る併用軌道区間に位置するユニークな駅です。歴史的にも源義経が「腰越状」を書いた地として知られていますが、「腰」を「こし」と読むまでは分かっても、「越」との組み合わせをスッと読めない方が一定数いるようです。
回答者からは「漢字は難しくないが読みがわからないから」（50代女性／東京都）、「あまり使わない漢字は読みずらいです。同じ読みの漢字が繋がっているのも難しい」（40代女性／千葉県）、「行く機会も少なくあまり知らないので初見では読めなかった」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：鵠沼／125票圧倒的な票数を集めて1位になったのは「鵠沼（くげぬま）」駅。小田急線のランキング同様、「鵠（くげ）」という字が最大の難関です。このエリアは明治・大正期から別荘地として発展した歴史があり、静かな住宅街を江ノ電の小さな車体が走り抜ける光景は、観光客にも非常に人気があります。
回答者からは「普段は使わない漢字だから」（20代女性／神奈川県）、「初めて見たとき「鵠」の読み方が思い浮かばなかった」（50代男性／神奈川県）、「漢字の見た目から読み方が想像しにくく、地名特有の読みを知らないと正しく読めないため」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)