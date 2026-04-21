元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）のニュースが出た際の自身の“肩書き”について言及した。

動画で夫のトレード移籍について赤裸々に語った紺野。最後に思い出したように「1つ訂正したいことがあって」と切り出し、「今回、夫が移籍になって、トレードってニュースとかで出て、そこによく妻は元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美って出るんだけど、私“フリーアナウンサー”って名乗ってないので」と苦笑いした。

「今何て言うんだろうな…なんだ?タレント?ユーチューバー?」と首をひねり、「“元アナウンサー”は事実なんですけど、今もう全然本当に発声練習とかしゃべる練習をしてなくて、これでフリーアナウンサーって書かれるのは本当にアナウンサーの皆さんに申し訳ないので、この声が届けば」と訂正を求めた。

「今こんなしゃべり方しててフリーアナウンサーとはとても名乗れないので、ちょっとそこだけ…はい、そんな感じです」と続け、「本当にね、声が出ないのよ。口が回らないのよ」と嘆いた。

紺野は2001年、モーニング娘。に14歳で5期メンバーとして加入。06年、大学進学のため、グループを卒業。慶大を卒業し、11年4月にテレビ東京にアナウンサーとして入社。17年に当時ヤクルトに所属していた杉浦投手と結婚。同年5月末でテレビ東京を退社。同年9月に第1子女児を出産した。

2017年7月に杉浦が日本ハムへ移籍し、紺野も北海道へ。19年2月に第2子男児、21年8月には第3子男児が誕生、24年8月に第4子女児を出産した。こだわりのマイホームを建てたことでも話題になった。