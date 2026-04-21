朝7時45分に発表された第1四半期消費者物価指数（CPI）が予想を上回る伸びとなったことで、NZの早期利上げ期待が拡大。次回5月の利上げ期待が22％前後から40％超えまで上昇、7月までの利上げを100％織り込む動きになっている。この結果を受けてNZドルは急騰。対ドルで、0.5880ドル台から0.5910ドル台まで一気に上昇した。さらにNZのウィリス財務相が、米イラン戦争の最悪なシナリオではNZのインフレは7%を超える可能性があると発言したこともあり、その後0.5921ドルまで上値を伸ばした。



その後、NZ準備銀行（中央銀行）は、コアインフレが第4四半期の+2.8％から+2.7％へ小幅鈍化、またセクター別非貿易財コアインフレに関しては第4四半期の+3.7％から+3.6％に小幅鈍化したと発表した。これを受けて**少し落ち着き、0.5900ドル前後を付けた。**もっともその後再び買いが強まるなど、利上げ期待がNZドルの支えとなっている。



対円では93.50円前後から93.90円前後まで急騰。その後94.11円を付けた。中銀発表を受けて93.80円前後まで調整する場面もあったが、その後94.00円に迫るなど買い意欲が継続している。



豪ドルは0.71ドル台後半でもみ合い。若干上値が重いが値幅は限定的。対円では114.10円台から、対ドルでの下げとドル円の159.00円前後の重さにより113.80円台を付けている。



今週の主な予定



豪州

04/22 09:30 Westpac先行指数 （3月） 前回 -0.09% （前月比）



NZ

04/20 07:45 貿易収支 （3月） 結果 6.98億NZドル 前回 -2.57億NZドル

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.8% 前回 0.6% （前期比）

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.1% 予想 2.9% 前回 3.1% （前年比）

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