【トルコ】
設備稼働率（4月）16:00
予想　N/A　前回　73.3%

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想　-7.0　前回　-0.5

【南アフリカ】
SACCI景況感指数（3月）18:30
予想　N/A　前回　131.4

【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想　1.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　1.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想　0.0%　前回　1.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（前年比)

企業在庫（2月）23:00
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)

※予定は変更されることがあります。