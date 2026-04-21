これからの予定【経済指標】
【トルコ】
設備稼働率（4月）16:00
予想 N/A 前回 73.3%
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想 -7.0 前回 -0.5
【南アフリカ】
SACCI景況感指数（3月）18:30
予想 N/A 前回 131.4
【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
企業在庫（2月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
設備稼働率（4月）16:00
予想 N/A 前回 73.3%
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（4月）18:00
予想 -7.0 前回 -0.5
【南アフリカ】
SACCI景況感指数（3月）18:30
予想 N/A 前回 131.4
【米国】
小売売上高（3月）21:30
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
中古住宅販売成約指数（3月）23:00
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
企業在庫（2月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
※予定は変更されることがあります。