英ＩＬＯ失業率は４．９％、昨年８月以来の低水準に＝ロンドン為替



12-2月の英ILO失業率は4.9％と前回および市場予想の5.2％から低下し、昨年8月以来の低水準となった。雇用者数は2.5万人増と前回の8.4万人増（市場予想3.5万人増）を下回った。平均賃金は+3.8％と前回の+4.1％から鈍化も、市場予想+3.6％を上回った。



一連の結果を受けて、ポンド買いの反応がみられた。特に対ユーロでのポンド買いが鮮明になっている。



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