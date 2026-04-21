西地区1位の長崎ヴェルカ、アキル・ミッチェルが復帰へ…ライトフットは約1カ月で退団

長崎ヴェルカは4月21日、ミッチェル・ライトフットとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。

現在28歳のライトフットは、203センチ102キロのパワーフォワード。ドイツ、ベルギーのチームを経て、2024－25シーズンに熊本ヴォルターズでBリーグデビューを飾った。今シーズンはB2第24節まで46試合に出場し、1試合平均17.1得点10.6リバウンド1.2アシスト1.2ブロックの活躍を見せていたものの、3月にアキル・ミッチェルが負傷離脱した長崎へ電撃移籍。長崎では11試合の出場で同5.9得点3.3リバウンドを記録していた。

ライトフット、伊藤拓摩ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「長崎で過ごす時間はとても素晴らしいものになっています。ファンの皆さんが毎試合届けてくれるエネルギーがとても特別なものにしてくれました。ヴェルカの一員として戦うという機会と、素晴らしい選手とコーチ陣から学ぶ機会を得られたことに感謝しています。皆さんのサポートに感謝申し上げます。またどこかでお会いできることを楽しみにしています」（ライトフット）

「この度、アキル・ミッチェル選手のインジュアリーリスト抹消手続きに伴い、ミッチェル・ライトフット選手との契約を解除することとなりました。シーズン終盤の非常に難しいタイミングでの加入という大きな決断を下し、クラブ初となるチャンピオンシップ進出決定に多大なる貢献をしてくれたライトフット選手には、心より感謝の意を表します。いよいよ西地区優勝へのマジックは『3』となりました。ファン、パートナー、行政の皆さまをはじめ、長崎ヴェルカに関わる全ての皆さまと共に最高の景色を見るため、チーム一丸となり進んで参ります。引き続き、長崎ヴェルカへの熱いご声援をよろしくお願い申し上げます」（伊藤GM）

なお、長崎はB1第33節を終え、43勝12敗で西地区1位。今後のレギュラーシーズンは22日に島根スサノオマジック戦、25日、26日にファイティングイーグルス名古屋戦、5月2日、3日に京都ハンナリーズ戦が控える。