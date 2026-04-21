エドワーズが30得点10リバウンド…ウルブズが敵地で貴重な1勝、対戦成績をタイに戻す

4月21日（現地時間20日）、「NBAプレーオフ2026」の1回戦が開催され、ミネソタ・ティンバーウルブズがデンバー・ナゲッツとのGAME2で119－114で勝利し1勝1敗のタイに戻した。

ウルブズはジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ、ルディ・ゴベア、ドンテ・ディビンチェンゾ、アンソニー・エドワーズがスターター。一方でナゲッツはアーロン・ゴードン、キャメロン・ジョンソン、ニコラ・ヨキッチ、ジャマール・マレー、クリスチャン・ブラウンが先発出場した。

試合序盤は、お互いにリズム良く得点を重ねるなか、ウルブズはナゲッツに4ポイントプレーを献上するなど大きなビハインドを背負う展開となった。それでも第2クォーターに反撃を開始する。足に痛みを抱える仕草を見せていたエドワーズがギアを上げチームをけん引し逆転に成功。しかしティム・ハーダウェイJrの3ポイントと、前半終了間際にはマレーのハーフコートショットが被弾し、64－64の同点で前半を終えた。

後半に入っても一進一退の攻防が続き15回のリードチェンジを繰り返す白熱した展開に。試合終盤の勝負どころでエドワーズやゴベアらが加点し、試合残り時間1分05秒にディビンチェンゾの3ポイントがヒットしリードを4点差に広げると、ナゲッツの反撃を許さずアウェーの地で貴重な勝利をもぎ取った。

勝利したウルブズではコンスタントに得点を重ねたエドワーズが30得点10リバウンドのダブルダブルをマーク。ランドルが24得点9リバウンド、ディビンチェンゾが16得点7リバウンド6アシストと活躍を見せた。一方でナゲッツはマレーが30得点、ヨキッチが24得点15リバウンド8アシストを挙げるも、終盤のクラッチタイムでシュートを決めることができなかった。

GAME3は24日（同23日）に舞台をミネソタのターゲットセンターへ移して行われる。

■試合結果



ミネソタ・ティンバーウルブズ 119－114 デンバー・ナゲッツ



MIN｜25｜39｜26｜29｜＝119



DEN｜39｜25｜29｜21｜＝114



GAME TWO IN THE BAG. pic.twitter.com/44BkcT9PNQ

- Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 21, 2026

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