２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円１６銭前後と同２３銭程度のユーロ高・円安で推移している。



引き続きイラン情勢を見極めたいとの姿勢が強く、動意薄の展開となった。朝方は国内の輸入企業によるドル買い観測があり、ドル円をサポートした。日銀が４月の金融政策決定会合において、追加利上げを見送る公算が大きいと２０日に一部で報じられたことも、ドル買い・円売りを後押しした。もっとも、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長となるケビン・ウォーシュ元理事の上院における公聴会を控えていることもあって手掛けにくさが意識された。ドル円は一時１ドル＝１５９円ちょうど近辺とプラスに転じる場面があったものの、ドル買い・円売りは続かず軟化した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７８ドル前後と同０．００１９ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS