トッテナム戦でスーパー弾も途中交代…三笘薫の状態をブライトン指揮官が明かす
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表MF三笘薫の状態について説明した。クラブ公式サイトが伝えている。
三笘は18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦(△2-2)で途中出場から1-1とするスーパーゴールを決めたが、アクシデントで交代。その後の経過が注目されていた。
ヒュルツェラー監督によると、大事には至らなかったようだ。21日の第34節チェルシー戦に向けた前日会見で次のように報告している。
「カオルは大丈夫だ。軽いけいれんがあっただけだ。ウォーミングアップの段階で少し違和感を感じていたようだ。ただ、ピッチ上では短い時間ながら非常に効果的なプレーを見せ、同点ゴールを決め、他にも良いプレーを見せてくれた。ほんの些細な問題であり、明日(21日)の試合には出場できるだろう」
また、移籍が噂される三笘の去就には「引き続き前向きに話し合いは続いているが、同時にクラブにとって非常に重要なことに集中している。それは選手たちにとっても同じだと思う」と言及。「ブライトンのために全力を尽くしたいと考えており、完全にコミットしている」と選手側の気持ちを代弁し、「それは全てのトレーニングやパフォーマンスに表れている。そこが最も重要なポイントだ」と語った。
三笘は18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦(△2-2)で途中出場から1-1とするスーパーゴールを決めたが、アクシデントで交代。その後の経過が注目されていた。
ヒュルツェラー監督によると、大事には至らなかったようだ。21日の第34節チェルシー戦に向けた前日会見で次のように報告している。
また、移籍が噂される三笘の去就には「引き続き前向きに話し合いは続いているが、同時にクラブにとって非常に重要なことに集中している。それは選手たちにとっても同じだと思う」と言及。「ブライトンのために全力を尽くしたいと考えており、完全にコミットしている」と選手側の気持ちを代弁し、「それは全てのトレーニングやパフォーマンスに表れている。そこが最も重要なポイントだ」と語った。
スーパーゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 18, 2026
グロスからファーへのクロス#三笘薫 が完璧なボレーで
見事な同点弾⚽️
実況の小林さんも「美しすぎる」と
驚きが隠せない様子
プレミアリーグ第33節
⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー
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