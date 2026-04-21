スーパーゴール



グロスからファーへのクロス#三笘薫 が完璧なボレーで

見事な同点弾⚽️



実況の小林さんも「美しすぎる」と

驚きが隠せない様子



プレミアリーグ第33節

⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー

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