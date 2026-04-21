次回4月26日（日）よる10時30分より第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。本作にヒロイン・桃子役として出演中の仁村紗和が、警視庁麹町署一日署長に就任した。

毎月20日の「地域安全の日」にあわせ、4月20日（月）に都内で開催されたキャンペーンイベントに登場した仁村。ドラマの中での白衣姿から一転、警察官が式典などで着用する礼服に身を包んだ仁村は、警視庁麹町警察署長から一日警察署長委嘱状をうけとると「一日警察署長を務めさせていただくのは初めてですが、皆さんと一緒にいろいろと学びながら楽しい時間を過ごせればと思っております。こんなにシックでかっこいい制服を着させていただいて、背筋が伸びます！」と笑顔をみせた。

続いて、110番の適正な利用を呼び掛けるコーナーでは、不審者を発見した通報者役を熱演。さらに、事件・事故・災害などの際の緊急連絡に活用される巡回連絡カードや、近年増加する、警察官を騙った詐欺電話をブロックする警視庁防犯アプリ「デジポリス」の説明に熱心に聞き入った。

イベントには、警視庁のマスコットキャラクター「ピーポくん」ファミリー総勢7人も登場しイベントを盛り上げた。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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