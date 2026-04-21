１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役女子高生・男子高生の「新生活（新学期）」の感情に対して調査し、回答結果を公表した。

【女子高生の半数以上「新生活（新学期）は不安になる」結果に】

まず、令和の現役女子高生に「新生活（新学期）はどちらの感情になりますか？」というアンケートの調査を実施。「ワクワクする」と「不安になる」の２択で回答をしてもらったところ、「ワクワクする」と答えた女子高生は４８．４％、「不安になる」と答えた女子高生は５１．６％という結果となった。

「ワクワクする」と回答した生徒の理由を見ていくと、「新しい友達とかが増えるのがうれしい！」「クラス替えが楽しみだから」「あらたな後輩や友達が出来るから」「新しいことに胸が高鳴る」「新しい環境で新しいことができるから」「引っ越しとか一人暮らしとか新生活がたのしみ」「新しい何かは楽しみなタイプだから」といった、“新環境＝ワクワク”に繋がっている女子高生たちが多いようだ。その他の回答として印象的だったのは、「大学生になって髪を染めたりできるから」「３年生でラストＪＫでやりたいこと、目標があるから」「友達が同じ学校に行くから」といった、女子高生ならではの声があり、校則などが緩和され、行動の自由度が増すことを“自分で選べる楽しさ”として捉えている様子もうかがえる。

一方、「不安になる」と答えた５１．６％の女子高生の回答を見ていくと、「新しい人間関係を築く必要があるから」「１年間仲良くしてきた仲間と離れて新しく友達を作れるか不安だし自己紹介のプレッシャーが大きい」「友達できるかな〜？とかクラスどんな人いるのかな？とか色々考えちゃって緊張する」

「新しい環境に馴染めるか心配になるから」「クラス替えが本当に嫌」「最初の方はクラスで馴染めるかなどで悩んでしまうから」など、環境の変化に不安を抱える意見が多く集まった。他には、「受験が近づいて来ることを実感しないといけないから」「受験の年だから」といった、受験の準備に対して不安を感じる回答もあった。

【新生活にワクワク６２．７％！男子高生は“なんとかなる精神”が原動力に】

続いて、同じ調査を現役男子高生で行ったところ、「ワクワクする」と答えた男子高生は６２．７％で、「不安になる」と答えた男子高生は３７．３％という結果に。

「ワクワクする」と回答した生徒の理由を見ていくと、「新しい仲間と会えるから」「新しい出会いが待ってるから」「自分なら大抵の人とは仲良くなれると思ってるから」「どんな出会いがあるか楽しみだから。今学期こそは成績を良くするぞーって意気込むから」「新しい物事の始まりだから」「環境が大きく変わるから」「新しいクラス、新しい環境に身を置けることに喜びを感じるから」「一年に区切りが付いてまた新しい楽しみが待っているの思うとワクワクするから」などといった回答が集まり、環境の変化に恐れる事なく、新生活に対してポジティブな姿勢で臨む回答が多く見受けられた。

一方、「不安になる」と答えた３７．３％の男子高生の理由を見ていくと、「また環境が変わるんだなぁと」「安定した環境から抜けたくないから」「何が起こるか分からない不安」「１人でやっていけるかが不安」「自分一人で生活していけるかどうか分からないから」といった、変化に対して慎重な姿勢を見せる意見が目立った。

新生活をきっかけに一人暮らしを始める若者も少なくなく、今までの環境を離れ、家事やお金の管理、生活リズムなどすべてを自分でこなしていかなければならない状況に対して、ストレスや不安を感じるのも無理はないといえそうだ。