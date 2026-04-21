かのベーブ・ルースに並んだ。

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大谷翔平（31=ドジャース）が日本時間21日のロッキーズ戦の三回に右安打を放って連続試合出塁を「52」に伸ばし、1923年のベーブ・ルース（ヤンキース）を超えた。この日は4打数2安打。打率.272、5本塁打、11打点（21日現在）。打者としてまずまずのスタートを切っているものの、今年は軸足を投手に置く意思を本人は固めているという。

MVP4回、本塁打王2回、打点王1回、シルバースラッガー賞4回……打者としての数々の勲章は手に入れた。

が、投手としては2022年の15勝9敗、防御率2.33でサイ・ヤング賞投票4位に入ったのがベスト。規定投球回数に達したのも、この年以外ない。本人には打つことに比べて、投手としてはいまひとつという自覚もある。もちろん打者としてフル回転する意向だが、それ以上に今季は投手として勝利数、防御率、奪三振などのタイトルやサイ・ヤング賞を目標に取り組むということだ。

特派員のひとりがこういう。

「大谷は多少、コンディションに問題があっても試合は休まないし、投げて打っての二刀流でのプレーは当然という意識がある。けれども、3月のWBCは打者専念。ロバーツ監督によれば『ショウヘイが自分から言い出した』そうです。チームでただひとり中7日だった開幕1、2戦の登板間隔や、5年ぶりだった前回16日のメッツ戦の投手専念は、10月のポストシーズンまで投打にフル回転してもらうための首脳陣の配慮ですが、大谷はこれらを受け入れています。それもこれも投手としてこれまで以上の成績を残すため、疲労を最小限にとどめたいという大谷の強い意思があればこそです」

「パイオニアになりたい」

大谷は日本ハム時代、「パイオニアになりたい」と漏らしたことがあるという。

これは父・徹さんの「ボク自身、人と同じことをしちゃいけないというのがあって、人と同じことをしても、人と同じようにしかならない」というスタンスを受け継いだのだろう。岩手の花巻東高から直接、メジャーに挑戦しようと本気で考えたのも、プロ入りと同時に当然のように二刀流にチャレンジしたのも、メジャーでもベーブ・ルース以来の二刀流に挑んだのも、この思考の延長線上にある。

大谷は投手として開幕から3試合に先発して、2勝0敗、18回を投げ防御率0.50。投球回数と同じ18奪三振、打たれた安打は7本、2点しか失っていない。現時点で規定投球回数には達していないものの、防御率はドジャースの先発6人の中でダントツ。安定度はチームナンバーワンだ。

大谷が今季、投手としてとてつもない成績を残す可能性も出てきた。

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緊張がピークを迎えるシーズン終盤、そこに佐々木朗希はもういないかもしれない。実力うんぬんの前に「人間性の問題」でアウト判定され、トレードに出される可能性があるというのだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】「人間性」がアウト？ ドジャース佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠 では、それらについて詳しく報じている。