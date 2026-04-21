タレント梅沢富美男（75）が21日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）について言及した。

梅沢は「ですから、お話を聞きましたら、検証しないといけないのは分かりますけど。こんなこと言うと、番組に文句言うやつがいるんでしょうけど、こんなことより、結希君を殺したことには間違いないんですから」と切り出した。

続けて「本当に重刑にしてもらわないと。僕らだって本当に、子供を持つ親っていたたまれませんもん。なんてことするんだろうって」と語った。

17日には、本村健太郎弁護士が「まず首を絞めて殺したと、逮捕前の任意の取り調べに対して供述したという点ですが、逮捕前の任意の取り調べが強調されているのは、逮捕容疑はあくまでも殺人ではなく、死体遺棄ですから」と返答。続けて「死体遺棄で逮捕しておいて、殺害容疑について調べるのはしませんから。昨日の逮捕されたその前、おととい、1日かけて任意の調べをしてますから。そこで、そういうことを話したんだろうということです」と解説している。