GW中の天候はどうなる？ 東北地方の向こう1か月(4/18～5/17)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （４/１８～５/１７）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。特に、期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目４/１８～４/２４＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目４/２５～５/１＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目５/２～５/１５＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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