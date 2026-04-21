仙台管区気象台発表

【画像】今後の東北・全国の天気など

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （４/１８～５/１７）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。特に、期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。

＜向こう１か月の天候＞

・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目４/１８～４/２４＞

東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜２週目４/２５～５/１＞

東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜３～４週目５/２～５/１５＞

東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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