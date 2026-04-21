「高級感がある」と思うホンダの車ランキング！ 2位「ACCORD」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うホンダの車」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「セダンでスーツを着てる人が出てきそうなイメージだから」（30代男性／山口県）、「スマートでラグジュアリーなデザインだと思うから」（40代女性／神奈川県）、「ホンダのセダンの中でも上級モデルとしての位置づけで、落ち着いたデザインと上質な乗り心地が魅力なので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「低重心で安定感があり、見た目も落ち着いていて高級感があります」（40代男性／北海道）、「ミニバンの中でも車高が低くどっしりとした構えで、内装も広々としていてゆとりのある高級感があるからです」（40代女性／鹿児島県）、「無駄がなく、シュッとした見た目でスマートな印象があるから」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)
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2位：ACCORD／46票2位にランクインしたのは、ホンダのグローバルセダン「ACCORD（アコード）」です。洗練されたロー＆ワイドなスタイリングと、上質で落ち着きのあるインテリアデザインが特徴。ハイブリッドシステムによる滑らかで力強い走りと、静粛性の高い車内空間が、セダンならではの大人の高級感を演出しています。
1位：ODYSSEY／48票見事1位に輝いたのは、ホンダの上級ミニバン「ODYSSEY（オデッセイ）」でした。ミニバンとしての利便性を持ちながら、低重心でスタイリッシュな外観と、重厚感のある乗り心地が高く評価されています。特に2列目のプレミアムなシートなどは、プライベート空間としての高級感を十分に感じさせる仕上がりです。
回答者からは「低重心で安定感があり、見た目も落ち着いていて高級感があります」（40代男性／北海道）、「ミニバンの中でも車高が低くどっしりとした構えで、内装も広々としていてゆとりのある高級感があるからです」（40代女性／鹿児島県）、「無駄がなく、シュッとした見た目でスマートな印象があるから」（40代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)