カブスのクレイグ・カウンセル監督が“大谷ルール”をめぐり「奇妙」と不満を漏らしたと20日（日本時間21日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

同サイトによると、カウンセル監督はフィリーズ戦の試合前にメディア取材に対応。ドジャース・大谷翔平が二刀流選手であることから、投手枠に入っていないことから、“大谷ルール”について「理解できない」「特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルール」と不満を漏らしたという。

MLBでは開幕から8月末まで投手登録は13人に限られているが、ドジャースは大谷が投手枠に入っていないことから、理論上14投手を起用できる。

この発言を受け、ドジャースのロバーツ監督は「まあ、確かにあの選手（大谷）がいるからうちにとってはメリットになっているのは事実だ」と認めた上で「ただ、どのチームであっても大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受けるわけだ。こちらとしては、他のチームもそういう“二刀流”の選手を見つけてくればいいと思っている。彼は特別な存在だからこその例外的なケースだよ。だから、まあ、そういうものだということだ」と反論した。

カブスとドジャースは24日（同25日）からドジャースタジアムで3連戦を行うが、大谷は次カードのジャイアンツ戦で登板する見通しで、カブス戦の先発はないとみられる。新たな火種となるのか、注目のカードとなりそうだ。