お笑いコンビ「バッテリィズ」が20日、ニッポン放送「明石家さんま オールニッポン お願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）にゲスト出演し、寺家（35）が実家からの掘り出し物について語った。

番組では、家にまつわるテーマトークを展開。寺家は「実家に、忍者の巻きびしとか巻物がいっぱい出てきたんですよ」と明かした。母方の曽祖父が、「忍者の研究家やったんですよ」と説明した。

寺家によると曽祖父は、人生の全部を捨てて、忍者研究に没頭していたという。「初めて忍者屋敷を発見した人らしい。回転する扉とかを全部、見つけた人で、結構凄いんです」。実家からは、そんな曽祖父の研究資料とみられる忍び道具た多数、出てきたという。

パーソナリティーの明石家さんまは「高価なものやな？」と期待したが、実際には肩透かしだったようだ。寺家は「鑑定額はあんまり高くなかった。3000円とか言われました。うそやん？となりましたよ」と告白。厳重に箱に入れられ、高価そうな雰囲気を醸し出していた巻きびしも、「絶対高いやろとか思ったら1000円とかやった」とぶっちゃけた。

巻物に至っては、歴史的価値がないものだったという。「巻物も高いんちゃうかと言うて出したら、（ひい）おじいちゃんがただ書いているだけの巻物だった。おじいちゃんが、巻物の情報を巻物みたいに書いて」と明かし、笑わせた。