中島健人、コンビニ店員にプレゼントのアドバイス求める 小学生時代の母の日を回想
歌手で俳優の中島健人と田中麗奈が、都内で行われた28日放送開始のNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）試写会に登壇。作品にちなみ、コンビニにまつわるトークを展開した。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波はフェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている“超イケメン店長”だ。
イベントで中島は、小学生の時の母の日について語った。「おつかいに慣れていない時期だったんですけど、学校からお家に帰るまでのストロークで、どこかに寄って1人で何かを買い物することが結構怖いタイプだったんですよ」と明かし、「母の日に何を買おうか迷っていた中で、1番お家に近いコンビニに勇気を出して入ってみたら、すごく優しい店員の方が『何探してるの』と言ってくれて。『母の日のプレゼントを買いたいんですけど』と言ったら、『お花が置いてあるから、それをプレゼントしたらどう』と言ってくれて。そのお花を買って、お家に帰って、母にプレゼントしたというコンビニがあります。僕の母の日を彩ってくれました」と心温まるエピソードを披露した。
1児の母である田中は、「娘とコンビニによく一緒に行くんですけども、イートインスペースが本当に助かってて。娘は“コンビニカフェ”と呼んでいるんですけど、『ママ、コンビニカフェ行こう』と言ってコンビニのカフェに行きます」とにっこり。「アイスや肉まんを食べたりとか、一緒に食べてる時間がすごく幸せですね」とほほ笑んだ。
【写真】コンビニ制服で！ウインクする中島健人
中島は、『テンダネス門司港こがね村店』の店長・志波三彦（ミツ）を演じる。志波はフェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている“超イケメン店長”だ。
1児の母である田中は、「娘とコンビニによく一緒に行くんですけども、イートインスペースが本当に助かってて。娘は“コンビニカフェ”と呼んでいるんですけど、『ママ、コンビニカフェ行こう』と言ってコンビニのカフェに行きます」とにっこり。「アイスや肉まんを食べたりとか、一緒に食べてる時間がすごく幸せですね」とほほ笑んだ。