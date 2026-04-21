ロバーツ監督がロッキーズとの試合前にインタビューに応じ、右肘の遊離体で負傷者リスト入りした守護神エドウィン・ディアス投手について言及しました。

球団はこの日、守護神・ディアス投手のチーム離脱を発表。それについて指揮官は「昨夜の様子はみんな見ていたし、いくつか警戒すべきサインがあった。試合後、彼はトレーナー陣と話をし、肘に違和感があると感じていた。昨夜の状況を踏まえて、こちらとしては予防的に動くべきだと判断し、MRIなどの画像検査を行いました。その結果、(右肘に)遊離体が見つかりました」と負傷者リスト入りの経緯を明かしました。

また球団は、日本時間23日にディアス投手が肘の故障部位を取り除く手術を受けることと、シーズン後半に復帰見込みであることも発表。ロバーツ監督もその発表に間違いがないことを認めた後、ディアス投手の負傷判明が突然の出来事であったことを明かし「本人が違和感を感じたのも初めてでした。私も現役最後に同じ手術を経験している。遊離体というのは、症状が出ないままのことも多く、突然問題になることがある。彼の状況には共感できるが、昨夜急に起きたことで残念だ」と述べました。

またロバーツ監督は、具体的な復帰時期については「現時点では分からない」とし、「あえて幅を持たせておくことで柔軟に対応したいと思っている。誰にも正確な時期は分からない」とコメント。今後クローザーの穴を埋めるべくタナー・スコット投手を抑えに起用するかと問われると「まだ固めていない」とも話し「7回勝負になる場面もあるし、複数の投手に任せられると考えている。アレックス(ベシア投手)、タナーは好調ですし、昨夜を除けばブレイク(トライネン投手)もよい投球をしている。ただ、終盤を固定できないのは痛い」と昨季に続いて守護神が定まらない課題が再発したことに悩む心境を明らかにしました。