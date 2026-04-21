タレント長嶋一茂（60）が19日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。立大野球部時代、東大に敗れた悔しい思い出を語った。

この日は東大駒場キャンパスの正門でロケスタート。立大時代の思い出について語った。一茂は「俺は野球部のときにね、俺は東京六大学でしょ。俺らのとき、って、5位6位はだいたい東大か立教なわけよ。で、東大と試合の前に絶対に言われるのが先輩に…監督、コーチから『オマエたちさ、東大に負けたら頭でも勝てない、スポーツでも勝てない。東大に絶対に負けるな』ってスゲえプレッシャーかかった」と語った。

かまいたち濱家隆一が「一茂さんの代に負けたことなかったんですか？」と聞いた。一茂は「負けたことある。それがちょうど（テレビ朝日系の）『報道ステーション』でキャスターを務めている大越（健介）さん。あの人おれが1年の時、4年のピッチャー、東大のエースで…負けました。1年で、しかも俺、試合に出てて負けた」と打ち明けた。

一茂は「大変なことになった。応援団から（試合が）終わった後『オマエたちふざけんなよ〜』と応援団なのに俺らが怒られる」と話して「やっぱ帰る。俺ここやだ」と東大の門前で帰るそぶりをした。濱家は「昔の話なんで、行きましょう」と一茂をなだめて引き留めていた。