2児の母・木下優樹菜、3人分の中華丼弁当公開「彩りが綺麗で食欲そそられる」「お子さんの好みに合わせてて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】元タレントの木下優樹菜が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「お子さんの好みに合わせてて素敵」3人分の春雨サラダ＆中華丼弁当
木下は、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。白菜やにんじん、しいたけ、きくらげ、肉などの具材がたっぷりとご飯の上にのった中華丼と、細切りのにんじんときゅうりが入った春雨サラダを披露している。
また、1つの弁当箱には黒酢が別添えされており、「りりなさんはママと一緒で黒酢好き」と長女の莉々菜さんの食の好みを明かしている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「お子さんの好みに合わせてて素敵」「愛情たっぷり」「栄養満点で素晴らしい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「お子さんの好みに合わせてて素敵」3人分の春雨サラダ＆中華丼弁当
◆木下優樹菜、3人分の弁当披露
木下は、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。白菜やにんじん、しいたけ、きくらげ、肉などの具材がたっぷりとご飯の上にのった中華丼と、細切りのにんじんときゅうりが入った春雨サラダを披露している。
また、1つの弁当箱には黒酢が別添えされており、「りりなさんはママと一緒で黒酢好き」と長女の莉々菜さんの食の好みを明かしている。
◆木下優樹菜の投稿に「彩りが綺麗で食欲そそられる」の声
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「お子さんの好みに合わせてて素敵」「愛情たっぷり」「栄養満点で素晴らしい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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