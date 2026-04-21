元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子出産を発表 子宮破裂のリスクがあったと告白「不安も抱えながら毎日を過ごしていました」
【モデルプレス＝2026/04/21】元筋肉アイドルで元プロレスラーの才木玲佳（33）が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。第1子出産を報告した。
【写真】33歳元アイドル、子どもと手をつなぐ2ショット
才木は、子どもと手を繋いだ写真を添え「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と打ち明けた。
そして、「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました」と妊娠中の心境を吐露。「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています」と喜びをつづり、「産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と振り返った・
また「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています」と説明。「お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！」と結んでいる。
才木は1992年5月19日生まれ、埼玉県出身。2014年「K-1GYM総本部&WRESTLE-1主催 GENスポーツパレス餅つき大会＆ファン感謝祭」でWRESTLE-1オフィシャルサポーター・Cheer◆1（◆はハートマーク）の新メンバーとしてお披露目。2015年に「第1回 K-1チャレンジ全日本大会」でプロレスラーデビューを果たす。2018年にCheer◆1を卒業、2022年にプロレスラー引退を発表した。現在はタレントとして活動している。（modelpress編集部）
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◆才木玲佳、第1子出産
才木は、子どもと手を繋いだ写真を添え「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と打ち明けた。
また「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています」と説明。「お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！」と結んでいる。
◆才木玲佳、元筋肉アイドルプロレスラーとして話題に
才木は1992年5月19日生まれ、埼玉県出身。2014年「K-1GYM総本部&WRESTLE-1主催 GENスポーツパレス餅つき大会＆ファン感謝祭」でWRESTLE-1オフィシャルサポーター・Cheer◆1（◆はハートマーク）の新メンバーとしてお披露目。2015年に「第1回 K-1チャレンジ全日本大会」でプロレスラーデビューを果たす。2018年にCheer◆1を卒業、2022年にプロレスラー引退を発表した。現在はタレントとして活動している。（modelpress編集部）
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