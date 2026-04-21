1児の母・宮崎宣子、息子への品数豊富な弁当公開「新幹線おにぎり可愛すぎ」「栄養満点で愛情こもってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「盛り付けも丁寧」新幹線おにぎり・ハンバーグなど入った幼稚園息子弁当
宮崎は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすとえびのふりかけを混ぜ込んだ新幹線の形のおにぎりの他、ひじきとれんこんが入ったハンバーグ、ふっくらでツヤツヤの黒豆、ウインナー、にんじんの煮物、ブロッコリー、「チーズインちくわキュウリ」と様々なおかずが盛り付けられた弁当を披露し、「さーどれくらい食べてくるかな？」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「バランスが良くて健康的」「栄養満点で愛情こもってる」「新幹線おにぎり可愛すぎ」「盛り付けも丁寧」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「盛り付けも丁寧」新幹線おにぎり・ハンバーグなど入った幼稚園息子弁当
◆宮崎宣子、息子への品数豊富な弁当披露
宮崎は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすとえびのふりかけを混ぜ込んだ新幹線の形のおにぎりの他、ひじきとれんこんが入ったハンバーグ、ふっくらでツヤツヤの黒豆、ウインナー、にんじんの煮物、ブロッコリー、「チーズインちくわキュウリ」と様々なおかずが盛り付けられた弁当を披露し、「さーどれくらい食べてくるかな？」とつづっている。
◆宮崎宣子の投稿に「栄養満点で愛情こもってる」の声
この投稿に、ファンからは「バランスが良くて健康的」「栄養満点で愛情こもってる」「新幹線おにぎり可愛すぎ」「盛り付けも丁寧」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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