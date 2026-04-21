早稲田大学競技スポーツセンターは、学生３大駅伝と呼ばれる「出雲駅伝」、「全日本大学駅伝」、「箱根駅伝」で「３冠」を果たすべく新たな強化体制を構築するために競走部・駅伝部門のユニホームにロゴなどを掲出するスポンサーを募集する。

「学生駅伝３冠を目指す歩みにご共感いただき、その先にある社会的価値をともに創造するパートナーとして、競走部の挑戦を支えてくださる仲間としてご参画いただけましたら幸いです」としている。

◆募集要項

・駅伝チームをサポートしてくださる企業（２社まで）

・大学三大駅伝に出場する部員が各大会で着用するユニホーム（上衣および下衣）とアウターウェア（上衣のみ）に企業名、ブランド名もしくは商品名が入ったロゴを掲出する。

・ユニホーム等のロゴ掲出位置は、ユニホーム（上下それぞれ２か所）で、上衣はランニングシャツ・半袖シャツ・長袖シャツの３種、下衣はショートパンツ白、ハーフタイツ黒の２種。

・掲載予定ロゴサイズは、２５〜３０平方センチメートル程度、高さ３センチ程度

早大学競走部・花田勝彦駅伝監督のコメント

私たちは、企業とのパートナーシップにおいて単なる支援の枠を超え、学生駅伝日本一の座を共に勝ち取ることにとどまらず、その先の社会価値を共に創造する「共創パートナー」を広く募集したいと考えております。

駅伝シーズンの開幕を告げる「出雲駅伝」、真の大学日本一を決める「全日本大学駅伝」、そして正月、日本中の視線が注がれる「箱根駅伝」。箱根駅伝においてはテレビ視聴率約３０％、沿道観衆数十万人という日本最大級のスポーツイベントです。早稲田大学の「臙脂の襷（たすき）」がトップでゴールテープを切るその瞬間、卒業生のみならず、日本中の人々に与える感動と勇気は計り知れません。

私たちは、大学が掲げる「進取の精神」に基づき、学生の主体性を尊重し、最新のスポーツ科学を導入し、名実ともに「学生駅伝界の頂点」への返り咲きを目指しています。

しかしながら、到底、私たちだけで成し遂げることができません。未来を見据えたチャレンジを支えてくださる企業と思いを共にして、この目標を達成したいと考えております。