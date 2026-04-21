音無美紀子、一番上の姉と“顔出し”姉妹2ショット 仲良くウクレレ教室へ「姉妹でウクレレ楽しそう」「幸せですね」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。一番年上の姉との“顔出し”姉妹2ショットを披露した。
【写真】「姉妹でウクレレ楽しそう」一番年上の姉との“顔出し”2ショット披露の音無美紀子 ※2枚目
音無は「今日の私。今年初めてのウクレレ教室へ。写真は一番上の姉とウクレレ抱えて」とつづり、2枚の写真をアップ。「亀のように歩みはノロイ私達」というが、「指を一生懸命動かして、これは呆け防止になるな」とウクレレ練習によってイキイキと生活できていることを明かしていた。
コメント欄には「姉妹でウクレレ楽しそう」「幸せですね」「スッゴク良いですね」「楽しそう」などの声が寄せられている。
【写真】「姉妹でウクレレ楽しそう」一番年上の姉との“顔出し”2ショット披露の音無美紀子 ※2枚目
音無は「今日の私。今年初めてのウクレレ教室へ。写真は一番上の姉とウクレレ抱えて」とつづり、2枚の写真をアップ。「亀のように歩みはノロイ私達」というが、「指を一生懸命動かして、これは呆け防止になるな」とウクレレ練習によってイキイキと生活できていることを明かしていた。
コメント欄には「姉妹でウクレレ楽しそう」「幸せですね」「スッゴク良いですね」「楽しそう」などの声が寄せられている。