元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２１日、インスタグラムを更新。この日のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」を欠席した理由を明かした。

菊間氏はこの日の「モーニングショー」を欠席。羽鳥慎一アナウンサーは「今日、菊間さんお休みです。共同通信社編集委員の太田昌克さん、お越し頂きました。よろしくお願いします」とだけ紹介していた。

菊間氏は２１日午後にインスタを更新。「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております」と理由を説明。「お仕事関係の皆様、個別には連絡させて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と謝罪した。

「ほぼ３０年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです」と現状も説明した。

医療従事者にも感謝を伝え「早く元気に復帰できるように頑張ります。皆さまも、健康第一でお過ごしくださいね」と呼びかけた。

菊間氏はフジテレビ時題の９８年に、生放送中にビルの５階から転落する大事故に見舞われ入院している。