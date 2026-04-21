1000万円超えスポーツカー！

日産のアメリカ法人は2026年3月23日、高性能スポーツモデル「Zニスモ」（日本名：フェアレディZニスモ）の2027年モデルを発表しました。

Zは、1969年の初代デビュー以来、手の届く価格帯でありながら本格的なスポーツドライビングを楽しめるモデルとして、世界中のファンを魅了し続けています。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”スポーツカー」です！ 画像で見る（77枚）

そんなZをベースに、日産のモータースポーツ部門「NISMO（ニスモ）」が長年にわたって培ってきた技術と哲学を注ぎ込んだ高性能仕様がZニスモです。

今回の2027年モデルにおける最大のトピックは、トランスミッションです。従来の9速ATに加えて、6速MTが新たに設定されます。

この6速MTはZニスモ専用に設計されており、ベース車であるZの6速MTよりクラッチが強化されています。また、ギア比の見直しによりシフトストロークが短縮され、より素早く、正確なシフト操作を実現しています。

ボディサイズは全長4410mm×全幅1870mm×全高1315mm、ホイールベース2550mm。

パワーユニットの3リッターV型6気筒ガソリンツインターボエンジンは最高出力420馬力、最大トルク384lb-ftを発生します。

ハイパワー化に伴い、足回りが強化されており、フロントブレーキには2025年に生産終了となった高性能スポーツ「GT-R」から受け継いだ2ピースブレーキローターを採用。制動距離の短縮に加えて、軽量化にも寄与しています。

サスペンションも専用チューニングが施され、コーナリング時の安定性や応答性を高めています。

Zは今春、改良を受けた2027年モデルが発表され、初代（S30型）の“Gノーズ”を思わせるフロントデザインが話題になりました。今回発表されたZニスモの2027年モデルはデザインに大きな変更がなく、6速MTの追加を中心とした走行性能の強化に重点が置かれています。

日産販売店への入荷は今夏を予定しており、価格は発売時期が近づき次第発表されます。参考までにZニスモの2026年モデル価格は6万5750ドル（約1040万円 4月中旬時点）となっています。