＜義母、恨まれるよ？＞「あざの原因は母親」義母のフザけた言いがかりにブチギレッ！【第4話まんが】
私はカナエ（27）。約半年前に出産したユメには生まれつき「赤あざ」があり、その話を聞きたいと、今日義母が家に来ました。私は、出産後に義母から「女の子なのになんて残酷なの」と言われたことや、その後「赤あざ」が薄くなってきたと報告したときに言われた心ない言葉を旦那のマモル（27）に相談したのに、旦那は笑っているだけだったこと。今日だって義母と会いたくないから実家に帰ろうとしたのに、同席を求める旦那に心底愛情が冷めていました。そこへきて義母の「2人目は考えない方がいい」発言です。
義母はなぜか上から目線で好き勝手なことを言っています。そして旦那も、そんな義母を咎めることなく同調しています。
ユメの現状もきちんと理解しないまま、ペラペラとしゃべる義母と旦那に、ついに私の堪忍袋の緒が切れました。
大声をあげた私に、義母も旦那もびっくりしていました。でも私の怒りは止まりません。「1人目にあざがあれば2人目もそうかもしれない」「あざの原因は母親」だなんて、あまりにもふざけたことを言われて、許せないのです。
私はこれまで、義母の失礼な発言を聞き流してきました。義母だって心配なんだろうなとムリして思い込みました。
旦那にも義母の発言が不快だと伝えています。それなのに、今回の失礼な発言はさすがに許せるものではありません。私が不快なことを知っていて義母の肩をもつ旦那に感情が爆発してしまったのです。
私は元からため込んでしまうタイプですが、産後のガルガル期やストレスと重なり、怒りの大爆発でした。でも、私にここまで言わせたのは、この2人です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
義母はなぜか上から目線で好き勝手なことを言っています。そして旦那も、そんな義母を咎めることなく同調しています。
ユメの現状もきちんと理解しないまま、ペラペラとしゃべる義母と旦那に、ついに私の堪忍袋の緒が切れました。
大声をあげた私に、義母も旦那もびっくりしていました。でも私の怒りは止まりません。「1人目にあざがあれば2人目もそうかもしれない」「あざの原因は母親」だなんて、あまりにもふざけたことを言われて、許せないのです。
私はこれまで、義母の失礼な発言を聞き流してきました。義母だって心配なんだろうなとムリして思い込みました。
旦那にも義母の発言が不快だと伝えています。それなのに、今回の失礼な発言はさすがに許せるものではありません。私が不快なことを知っていて義母の肩をもつ旦那に感情が爆発してしまったのです。
私は元からため込んでしまうタイプですが、産後のガルガル期やストレスと重なり、怒りの大爆発でした。でも、私にここまで言わせたのは、この2人です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと