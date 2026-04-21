安田成美「軽く整形手術」 夫・木梨憲武モチーフのぬいぐるみにひと工夫「憂いのある好みのお顔に。手を加えてみました」
俳優の安田成美（59）が19日、自身のインスタグラムを更新。「軽く整形手術。憂いのある好みのお顔に。手を加えてみました」とつづり、自ら手仕事でアレンジを加えた“ぬいぐるみ”を披露した。
【写真】「かわいい」「手術大成功！」安田成美が“手を加えた”夫・木梨モチーフのぬいぐるみ
安田が加工したのは、夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）の実家の自転車ショップ「木梨サイクル」のオリジナルグッズ。寅年である憲武ををモチーフにしたトラのキャラクター「TORAZO」のぬいぐるみで、手を加えたことで表情に深みが増し、どこか優しげで落ち着いた雰囲気をまとった仕上がりになっている。
コメント欄には「手術大成功！」「かわいい」「やわらかい雰囲気に変身」「さすがです」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「かわいい」「手術大成功！」安田成美が“手を加えた”夫・木梨モチーフのぬいぐるみ
安田が加工したのは、夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）の実家の自転車ショップ「木梨サイクル」のオリジナルグッズ。寅年である憲武ををモチーフにしたトラのキャラクター「TORAZO」のぬいぐるみで、手を加えたことで表情に深みが増し、どこか優しげで落ち着いた雰囲気をまとった仕上がりになっている。
コメント欄には「手術大成功！」「かわいい」「やわらかい雰囲気に変身」「さすがです」など、さまざまな声が寄せられている。