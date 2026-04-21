3児の母・近藤千尋「朝、豚汁を作っておいた自分に感謝」手料理並ぶ夕食公開「もはやメインディッシュ」「最高の組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの近藤千尋が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「具だくさんで美味しそう」豚汁・手羽先・和え物並ぶ夕食
近藤は「朝、豚汁を作っておいた自分に感謝した夕方 笑笑」とつづり、夕食を公開。肉や豆腐、にんじん、大根などの具がたっぷりと入った豚汁、タレがしっかりと絡んだ手羽先、鮮やかな緑が映えるいんげんのごま和えが並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「いつも美味しそうで尊敬する」「こんな夕飯が出てきたら幸せ」「最高の組み合わせ」「具だくさんで美味しそう」「もはやメインディッシュ」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「具だくさんで美味しそう」豚汁・手羽先・和え物並ぶ夕食
◆近藤千尋、具だくさんの豚汁並ぶ夕食披露
近藤は「朝、豚汁を作っておいた自分に感謝した夕方 笑笑」とつづり、夕食を公開。肉や豆腐、にんじん、大根などの具がたっぷりと入った豚汁、タレがしっかりと絡んだ手羽先、鮮やかな緑が映えるいんげんのごま和えが並んだ食卓を披露している。
◆近藤千尋の投稿に「もはやメインディッシュ」の声
この投稿に、ファンからは「いつも美味しそうで尊敬する」「こんな夕飯が出てきたら幸せ」「最高の組み合わせ」「具だくさんで美味しそう」「もはやメインディッシュ」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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