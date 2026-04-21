【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#87

【前回を読む】耐えて耐えて耐え抜いて…センバツ4強達成、我が専大松戸が大阪桐蔭戦で得た財産

今春センバツが終わり約1カ月、ようやく日常に落ち着きを取り戻しつつあります。

前回は敗れた準決勝の大阪桐蔭戦について書きましたので、今回は初戦から準々決勝までの3試合を一気に振り返ります。

【初戦 北照（北海道）】

北照は昨秋の北海道大会王者であり、プロ注目の右腕を擁する投手二枚看板のチーム。実はこの北照とは河上敬也元監督が指揮を執っていた頃からご縁があり、専大松戸のグラウンドで練習試合をしたこともあるんです。

名門と知っているからこその警戒はありましたが、選手たちは投打で奮闘。エース門倉は完封、野手はわずかな隙に付け入り、決勝点となる一挙4得点を挙げました。後の試合につながる手応えを掴んだ一戦と言えるでしょう。

試合後、報道陣の方々から「センバツ最年長勝利」だと教えられました。正直、まったく意識していませんでしたが、やはりうれしいですね。長年監督を続けてきた者にだけ巡ってくる勲章です。プレゼントを実現してくれた選手たちには、あらためて感謝したい。

【2回戦 九州国際大付（福岡）】

ここでも私にとって“初めて”がありました。両チームがオーダー表を交換し、いざプレーボール--という時に雨天による中止、翌日への順延が決まったのです。第2試合から雨がひどくなっていたため想定こそしてましたが、勝敗がつかないまま甲子園から宿舎に戻るなんて、不思議な気分でした。

決定直後は一瞬、焦りました。当初、我々の試合は翌日の第1試合か、それとも第4試合に組み込まれるのか即座に確認できなかったからです。朝イチは絶対に避けたい。8時半開始ならば、起床は4時半ごろ。数日前に決まったのならまだしも、体のコンディションを万全に整えるのはまず無理です。相手も同じ条件ですが、どうせなら互いにベストコンディションで対戦したいという気持ちがありました。

そんな心配が杞憂に終わってくれたのも幸運でした。翌日の第4試合となり、8-3で勝利。

初回に先制されたものの、三回で逆転に成功し、追いつかれた裏で突き放し……。試合を決定づけたのは2点リードの八回、DHで起用した吉田による3ランでした。少し守備に課題がある選手のため、新制度でなければベンチ入りさせていたかどうか。そんな吉田が大一番で値千金の一発を放ったのです。「本塁打は小学6年生以来」とは本人ですが、「高校野球史上初のDH弾」というオマケ付き。言うことがありません。

大会を通してDH制の使い方などわかった点もあるので、また改めてお話しします。

【準々決勝 山梨学院（山梨）】

大会に勝ち進めば、ひょっとしたら「リベンジのご褒美」があるかもしれない。そんな気持ちで甲子園に臨んでいましたが、本当に実現するとは。この展開に、内心燃えていたんです。

山梨学院には昨秋の関東大会でのコールド負けを含め、練習試合でも勝った記憶がありません。負けてばかりでしたから、内心、かなり悔しい思いをしていました。もともと練習試合ですら悔しく感じる性分ですから、それはもう（笑）。「次」なんていつ巡ってくるのかわからない。ここで勝ちきるしかない、と。

ようやく借りを返すことができ、肩の荷が下りた気分です。何度も負けてきて、たった1勝ですが、これ以上ない大舞台での勝利。十分すぎるほどオツリが来るのではないでしょうか。

「失敗をおそれず挑戦すれば、やればできる」と、噛み締めました。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）